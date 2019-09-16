Иванов напомнил Польше обидное сравнение Черчилля

Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов в ответ на обвинения в пропаганде в адрес России напомнил о сравнении Польши 80-летней давности с гиеной, которое привел в мемуарах экс-премьер Великобритании Уинстон Черчилль.

Иванов выступил в понедельник на пленарном заседании международной научной конференции «Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии». По словам Иванова, Россию на Западе «часто обвиняют в пропаганде».

«Но давайте тогда послушаем Черчилля. Черчилль сказал, что Польша все предвоенные годы действовала как гиена», – передает РИА «Новости» слова Иванова. «Сравнение достойно», – добавил он.

По его словам, в результате Мюнхенского сговора 1938 года Польша захватила Тешинскую область Чехословакии.

Иванов заявил также, что причины и итоги Второй мировой войны должны быть предметом изучения историков, а ее политизация недопустима.

«Я призываю такие вещи, как 1939 год (заключение договора о ненападении между СССР и гитлеровской Германией и начало Второй мировой войны – прим. ТАСС) обсуждать историкам, а не политикам, здесь не должно быть ни политиканства, ни идеологии», – передает ТАСС слова Иванова.

Он также выразил опасения относительно качества знания истории российскими школьниками и призвал акцентировать внимание на данном вопросе.

«Чем дальше мы будем отдаляться от событий 1939 года, 1941-го или 1945-го, тем легче будет убедить подрастающее поколение, которое не очень интересуется историей. Это, кстати, проблема для нас, а не просто нападки на Запад. У нас нынешние школьники не так хорошо знают историю, как знало мое поколение. Опросы учеников пятых-шестых классов на очень простые вопросы: с кем воевал Советский Союз, чем закончилась Великая Отечественная война, показывают, мягко говоря, разные ответы, чего не было раньше», – добавил Иванов.

Напомним, ранее Иванов на пресс-конференции, посвященной предстоящему 80-летию начала Второй мировой войны заявил, что по мере приближения к 1 сентября будет очень много публикаций, фальсификаций и фейков в отношении того, что в развязывании Второй мировой войны виноват Советский Союз.