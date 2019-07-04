Иванов: К 1 сентября возрастет число фейков о вине СССР в развязывании II Мировой войны

«По мере приближения к 1 сентября будет очень много публикаций, фальсификаций и фейков в отношении того, что в развязывании Второй мировой войны виноват Советский Союз», – заявил глава РВИО Сергей Иванов на пресс-конференции, посвященной предстоящему 80-летию начала Второй мировой войны. Он разъяснил, зачем авторы исторических фальшивок пытаются исказить роль Советского Союза во II Мировой войне.

«Обличать Советский Союз, обличать Сталина становится очень модным, потому что за этим следуют призывы, что российский народ должен признать свою вину. Ну и, в конечном счете, даже – некоторые страны говорят – возместить нанесенный материальный ущерб. Ну, это уже полная, конечно, чушь, наглость, но эти мысли звучат, и закрывать на них глаза нельзя», – заявил в четверг председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Сергей Иванов.

Советский Союз делал все возможное для предотвращения мировой войны, уверен глава РВИО. Тезис о виновности СССР в начале Второй мировой из-за договора о ненападении с Германией и разделении Польши – это «чушь, конечно, но она сознательно в сознание вдалбливается», подчеркнул Иванов.

«Договор о ненападении, заключенный с Германией в августе 1939 года, помог СССР выстоять в Великой Отечественной войне», – сказал он, отметив, что документ заключили исходя из национальных интересов, выше которых ничего нет.

«Представим себе, что бы получилось, если бы советско-германский договор не был бы заключен. Мы получили бы начало агрессии против Советского Союза не с тех рубежей, с которых это произошло, а гораздо восточнее. И не получили бы два-три месяца героического сопротивления Советской Армии, которые дали нам возможность эвакуировать оборонные предприятия на Восток, подогнать сибирские дивизии, отстоять Москву, ценой огромных, страшных жертв отстоять Ленинград», – сказал Иванов.

Однако сейчас договор используется на Западе для обвинений СССР в якобы фактическом провоцировании войны, отметил он. «Тема принципиальна и носит моральный аспект. Ее нужно уважать хотя бы ради светлой памяти миллионов советских солдат, сложивших свои головы за освобождение Европы от фашизма», – подчеркнул глава РВИО.



«Важно то, что большинство западных лидеров признают решающий вклад СССР на подавление фашизма. Мы не эксплуатируем память, мы хотим ее сохранить. А противопоставлять ее фейкам и фальсификации – это должно и нужно, что мы и будем делать», – заключил он.

В начале июня были впервые опубликованы советские оригиналы договора о ненападении, заключенного между СССР и Германией в 1939 году («пакта Молотова – Риббентропа»). Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, чего добился СССР, пытаясь отсрочить великую войну.