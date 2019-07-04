Иванов: К 1 сентября возрастет число фейков о вине СССР в развязывании II Мировой войны

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4 июля, четверг  |  Последнее обновление — 20:33  |  vz.ru
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Россия нашла союзника для борьбы с американской нефтью

Без России ОПЕК уже не тот Фото: Hussein Malla/AP/ТАСС
Критики сотрудничества России с Саудовской Аравией уверяют, что Россия зря снова продлила сделку с ОПЕК. Якобы это соглашение может выйти ей боком. После официального объявления о сделке цены на нефть и правда пошли вниз, а рубль – ослаб. Неужели нефтяное сотрудничество с саудитами перестало быть выгодным российской экономике?  Подробности...
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«Прямая линия» президента имеет особое продолжение

«Прямая линия» стала важным инструментом президентской властиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
За две недели, прошедшие с момента «Прямой линии», Владимир Путин принял участие в большом количестве как российских, так и международных мероприятий. Но темы, затронутые в ходе общения главы государства с народом, по-прежнему в центре внимания президента. В среду он провел встречу с членами правительства, на которой обсуждалось выполнение поручений, данных по итогам «Прямой линии». Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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Зачем Боливии российское оружие

Российское оружие нужно Боливии из-за США, но не для войны с СШАФото: Jose Lirauze/Reuters
В преддверии своего визита в Россию на переговоры с Владимиром Путиным президент Боливии Эво Моралес заявил об огромной заинтересованности в поставках российских вооружений. Прежде армия страны была клиентом Вашингтона, но теперь желает переориентироваться на Москву – и чем скорее, тем лучше. Но откуда такая спешка? С кем богатая газом Боливия вдруг собралась воевать? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Нелегальные мигранты поссорили Италию и Германию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Европе стоит крик. Немецкие политики и пресса орут на итальянцев. Повод – очередной «спасательный» рейс от берегов Ливии к берегам Италии очередного джихад-такси. Нелегальные мигранты достали Италию, а Германию пока не очень. Подробности...

Семейство Хачатурян и семейство Ченчи

Максим Соколов, публицист
Убийство Михаила Хачатуряна тремя его юными дочерьми – Кристиной, Ангелиной и Марией, случившееся 27 июля 2018 года, разительно похоже на убийство римского патриция Франческо Ченчи, случившееся 9 сентября 1598 года. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Либерализм не имеет никакого отношения к свободе

Дмитрий Юрьев, политолог
Либерализм, конечно, близится к закату. Единственный вопрос: закатится ли он сам по себе, как гибельная для человечества ошибочная теория-практика, или закатит вместе с собой все остальные идеологии, практики, племена и страны. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
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      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

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          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
          • Да

          • Нет

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            Иванов: К 1 сентября возрастет число фейков о вине СССР в развязывании II Мировой войны

               4 июля 2019, 19:44
            Фото: Халдей Евгений/ТАСС
            Текст: Дарья Рыночнова

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            «По мере приближения к 1 сентября будет очень много публикаций, фальсификаций и фейков в отношении того, что в развязывании Второй мировой войны виноват Советский Союз», – заявил глава РВИО Сергей Иванов на пресс-конференции, посвященной предстоящему 80-летию начала Второй мировой войны. Он разъяснил, зачем авторы исторических фальшивок пытаются исказить роль Советского Союза во II Мировой войне.

            «Обличать Советский Союз, обличать Сталина становится очень модным, потому что за этим следуют призывы, что российский народ должен признать свою вину. Ну и, в конечном счете, даже – некоторые страны говорят – возместить нанесенный материальный ущерб. Ну, это уже полная, конечно, чушь, наглость, но эти мысли звучат, и закрывать на них глаза нельзя», – заявил в четверг председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Сергей Иванов.

            Советский Союз делал все возможное для предотвращения мировой войны, уверен глава РВИО. Тезис о виновности СССР в начале Второй мировой из-за договора о ненападении с Германией и разделении Польши – это «чушь, конечно, но она сознательно в сознание вдалбливается», подчеркнул Иванов.

            «Договор о ненападении, заключенный с Германией в августе 1939 года, помог СССР выстоять в Великой Отечественной войне», – сказал он, отметив, что документ заключили исходя из национальных интересов, выше которых ничего нет.

            «Представим себе, что бы получилось, если бы советско-германский договор не был бы заключен. Мы получили бы начало агрессии против Советского Союза не с тех рубежей, с которых это произошло, а гораздо восточнее. И не получили бы два-три месяца героического сопротивления Советской Армии, которые дали нам возможность эвакуировать оборонные предприятия на Восток, подогнать сибирские дивизии, отстоять Москву, ценой огромных, страшных жертв отстоять Ленинград», – сказал Иванов.

            Однако сейчас договор используется на Западе для обвинений СССР в якобы фактическом провоцировании войны, отметил он. «Тема принципиальна и носит моральный аспект. Ее нужно уважать хотя бы ради светлой памяти миллионов советских солдат, сложивших свои головы за освобождение Европы от фашизма», – подчеркнул глава РВИО.

            «Важно то, что большинство западных лидеров признают решающий вклад СССР на подавление фашизма. Мы не эксплуатируем память, мы хотим ее сохранить. А противопоставлять ее фейкам и фальсификации – это должно и нужно, что мы и будем делать», – заключил он.

            В начале июня были впервые опубликованы советские оригиналы договора о ненападении, заключенного между СССР и Германией в 1939 году («пакта Молотова – Риббентропа»). Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, чего добился СССР, пытаясь отсрочить великую войну.


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