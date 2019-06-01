Опубликованы советские оригиналы «пакта Молотова-Риббентропа»

Впервые опубликованы советские оригиналы договора о ненападении, заключенного между СССР и Германией в 1939 году.

Документ, известный как «пакт Молотова-Риббентропа», и протоколы к нему опубликованы на сайте фонда «Историческая память», сообщает Ura.ru.

Отмечается, что фотографии советских документов, среди которых сам договор, секретные дополнительные протоколы и разъяснения к ним на русском и немецком языках, предоставил историко-документальный департамент МИД.

Сканы советского оригинала опубликованы впервые. Ранее были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов.

Напомним, нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп подписали договор в Москве 23 августа 1939 году.

Согласно ему, страны обязывались отказаться от союзных отношений с «державами, прямо или косвенно направленными против другой стороны», в документе также было оговорено «разграничение сфер обоюдных интересов в Восточной Европе» в случае политического переустройства Прибалтики и Польши.

В мае Министерство обороны опубликовало рассекреченные документы об освобождении Севастополя от гитлеровцев в 1944 году.