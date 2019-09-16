Московская биржа открылась ростом на 1-1,8%

Индекс Мосбиржи на открытии торгов в понедельник, 16 сентября, увеличился на 0,98% – до в 2818,14 пункта. Рост обусловлен удорожанием нефти на 8,6% по марке Brent – до 65,40 доллара за баррель.

РТС вырос на 1,81% и составил 1393,67 пункта, передает ТАСС.