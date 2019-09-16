Зенитный ракетный полк на архипелаге Новая Земля перевооружили на С-400

Зенитный ракетный полк Северного флота, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, полностью перевооружен на новые комплексы ПВО С-400, сообщил начальник пресс-службы флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Серга отметил, что личный состав полка прошел переобучение на новые системы и подготовлен к заступлению на боевое дежурство, передает РИА «Новости».

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Концерн «Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны комплект С-400.

В конце августа зенитные ракетные системы С-400 в рамках учений в Астраханской области сбили восемь мишеней на скорости свыше 2 тыс. километров в час.

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