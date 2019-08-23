С-400 на учениях сбили летевшие на скорости 2000 км/ч мишени

Зенитные ракетные системы С-400 в рамках учений сбили на полигоне Ашулук в Астраханской области восемь мишеней, летевших на скорости свыше 2 тыс. километров в час и имитировавших крылатые ракеты, сообщили в Западном военном округе.

«Боевые расчеты соединения ПВО отразили ракетный удар условного воздушного противника, в качестве которого выступали сверхзвуковые ракеты-мишени «Фаворит», обладающие скоростными и маневренными характеристиками современных крылатых ракет», – передает ТАСС сообщение ЗВО.

Подчеркивается, что в результате противовоздушного боя все восемь воздушных мишеней, летящих на скоростью свыше 2 тыс. километров в час, были уничтожены.

Кроме того, С-400 также отработали отражение ракетного авиационного удара, но уже с помощью электронных пусков.

На завершающем этапе учений зенитчики совершат комбинированный марш на дальность 2 тыс. километров в место постоянной дислокации в Ленинградской области.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений и раскрыли главный недостаток американских истребителей F-35.