Китай заподозрили в хакерской атаке на парламент Австралии

Австралийская разведка утверждает, что министерство государственной безопасности КНР якобы ответственно за кибератаку на внутренние сети парламента и политических партий в марте 2019 года.

По словам источников Reuters, близких к расследованию, такое заключение было сделано отделом разведки по кибербезопасности вскоре после взлома, но, по словам двух собеседников, правительство Австралии не собирается обнародовать результаты расследования, опасаясь ухудшения отношений с Китаем, передает ТАСС.

По данным агентства, КНР является главным импортером австралийских железной руды, угля и сельскохозяйственной продукции. Экспорт в Китай составляет одну треть от общего экспорта Австралии.

По словам одного из источников, если Канберра выступит с публичными обвинениями в адрес Пекина, появится «реальная перспектива нанести ущерб экономике».

Напомним, ранее сообщалось, что китайские хакеры еще в 2011 году взломали внутреннюю компьютерную сеть парламента Австралии и могли в течение года читать его почту.