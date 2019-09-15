За день старта кампании «Сохраним лес» высажено полмиллиона деревьев

В регионах страны в субботу стартовала общенациональная кампания по восстановлению лесов «Сохраним лес», которая впервые проводится в рамках национального проекта «Экология». За день высажено около 500 тыс. саженцев и сеянцев разных пород.

Особенно активно поддержали кампанию в регионах, для которых проблема лесовосстановления наиболее актуальна: в Иркутской области, Красноярском и Забайкальском краях, республиках Бурятия и Якутия и в Архангельской области. Там на посадку деревьев наряду с местными жителями, добровольцами, представителями общественных организаций и органов власти приехали звезды кино, театра, ТВ и шоу-бизнеса, сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

Так, в Иркутской области в высадке саженцев принял участие всемирно известный музыкант, пианист-виртуоз Денис Мацуев, в Красноярском крае – певица Зара, дизайнер, кутюрье и телеведущий Игорь Гуляев, актер театра и кино, режиссер Никита Высоцкий, в Якутии – известный телеведущий, комментатор, шоумен, спортивный журналист Дмитрий Губерниев, в Бурятии – ведущий канала МУЗ-ТВ Артем Шалимов, актер Игорь Петренко – в Архангельской области.

В воскресенье акция стартовала в 17 субъектах Российской Федерации. В целом до 31 октября мероприятия по восстановлению зеленого фонда пройдут почти в 80 регионах страны с наиболее благоприятными для посадок климатическими условиями в этот период. За это время планируется высадить около 30 млн деревьев.

В этом году кампания по восстановлению лесов приобрела общенациональный масштаб: все места посадок в регионах нанесены на интерактивную карту на сайте https://сохранимлес.рф и в одноименном приложении в соцсети «ВКонтакте». На этих интернет-ресурсах можно выбрать ближайшие точки посадки, а также найти контакты представителей лесных ведомств и уточнить подробности акции в своем регионе.

Лесовосстановительная кампания «Сохраним лес» стала частью ежегодной Всероссийской осенней акции «Живи, лес!», которая проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии России и Федерального агентства лесного хозяйства и включает в себя также уборку мусора в лесах, организацию встреч с молодежью, экскурсий и экспозиций, посвященных лесной тематике.