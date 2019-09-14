Легойда резко ответил «экспертам» про объединение РПЦ с «Русским экзархатом»

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал сообщения в анонимных Telegram-каналах о том, что переход западноевропейских общин в состав РПЦ якобы может привести к «дележке имущества и конфликтам».

«Честь экспертов» (точнее, обе части) как не понимала ничего в церковной жизни, так и не понимает», – пишет Легойда в своем Telegram-канале.

«Имущество приходов как было приходским, так и останется. Амбиции Константинополя в данном процессе волнуют только Константинополь. А мы – не про красивые акции, а про людей», – подчеркнул представитель РПЦ.

«Сегодняшнее историческое решение ошибочно и даже смешно рассматривать в подобной «экономической» или «политической» плоскости. Но для этого надо не просто не любить Русскую Церковь, но и учить матчасть. Пусть учат. Эксперты, понимаешь...» – заключил Легойда.

Ранее в субботу Священный Синод Русской православной церкви в субботу принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна (Реннето), а также клириков и приходы, которые желают за ним последовать.

В РПЦ заявили, что воссоединение части Архиепископии западноевропейских приходов и Русской православной церкви является историческим событием, которое завершает процесс преодоления церковных разделений за рубежом.

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