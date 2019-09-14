В РПЦ объяснили значение объединения с частью «Русского экзархата»

Воссоединение части Архиепископии западноевропейских приходов и Русской православной церкви является историческим событием, которое завершает процесс преодоления церковных разделений за рубежом, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Сегодня произошло историческое событие. Как сказано в решении Синода, это событие завершает процесс преодоления церковных разделений зарубежья, которые были порождены революцией и гражданской войной», – приводит его слова РИА «Новости».

«Это второй этап. А первый был в 2007 году, когда было воссоединение с Зарубежной церковью (Русской православной церковью за границей – прим. ВЗГЛЯД). Теперь мы опять вместе», – добавил он.

Легойда добавил, что переход приходов русской традиции под юрисдикцию Константинополя никогда не считался канонически правильным.

Ранее в субботу Священный Синод Русской православной церкви в субботу принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна (Реннето), а также клириков и приходы, которые желают за ним последовать.

Ранее Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе сообщила, что в случае присоединения к Русской православной церкви станет новой структурой в составе Московского патриархата, сохранив идентичность и автономию.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о выборе, стоящем перед православными верующими в Европе.

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