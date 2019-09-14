Флагман Тихоокеанского флота провел ракетные стрельбы в Тихом океане

Флагман Тихоокеанского флота, ракетный крейсер «Варяг» в ходе учений в Тихом океане выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Вулкан», уничтожив «надводный корабль» условного противника на расстоянии около 500 км, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

Воскресенский отметил, что ракета поразила цель в расчетное время, передает ТАСС.

Кроме того, в ходе учений ракетные катера «Р-14» и «Р-18» крылатыми ракетами «Москит» уничтожили «надводный корабль» условного противника на расстоянии более 130 км.

Безопасность стрельб обеспечивали более 20 кораблей и судов, а также самолеты Ту-142, Ил-38 и МиГ-31.

Ранее Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота получило на вооружение танки Т-80БВ.

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