На вооружение морпехов в Приморье поступили танки Т-80БВ

Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота получило на вооружение танки Т-80БВ, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Воскресенский сообщил, что Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота получило танки Т-80БВ в соответствии с планом перевооружения подразделений береговых войск ВМФ на современные образцы военной техники, передает РИА «Новости».

Машины были доставлены к месту постоянной дислокации во Владивосток железной дорогой. Экипажи танков уже прошли теоретическую и практическую подготовку в учебном центре и вскоре приступят к обкатке новой техники на полигоне, отметил Воскресенский.

В 2018 году подразделение танков Т-80БВ появилось в составе соединения морской пехоты на Камчатке. Эти машины приняли участие в учениях, провели несколько боевых стрельб и показали свою высокую эффективность, добавил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ.

В марте прошлого года Минобороны решило усилить все бригады морской пехоты танками.

Позднее в Сети появилось фото новейшей модификации российского танка Т-80БВМ.

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