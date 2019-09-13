Экс-офицеру спецслужб вынесли приговор за пытки бизнесмена

Вынесен приговор бывшему офицеру ФСБ Илье Кирсанову за превышение должностных полномочий с применением насилия в отношении бизнесмена Игоря Саликова.

Кирсанов приговорен к четырем годам колонии общего режима и обязан выплатить пострадавшему 700 тыс. рублей и покрыть расходы на его адвоката в 60 тыс. рублей, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что прокурор просил для обвиняемого 4,5 года колонии, при этом подсудимый не признал вину. Кирсанов заявлял, что потерпевший сам нанес себе травмы.

Саликов утверждал, что Кирсанов бил его электрошокером. В больнице у пострадавшего диагностировали разрыв прямой кишки, рваные раны и ушиб мочевого пузыря.