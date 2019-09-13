ФИФА отстранила от футбола экс-члена исполкома РФС

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, бывшего члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александра Шпрыгина на два года. Причиной стало нарушение этического кодекса ФИФА.

Арбитражная палата комитета ФИФА по этике признала Шпрыгина виновным в нарушении статьи 22 кодекса (дискриминация и диффамация). Он был дисквалифицирован на два года на национальном и международном уровнях, а также оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков (более 10 тысяч долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ФИФА.

Расследование в отношении Шпрыгина было начато по факту его заявлений в СМИ и социальных сетях в 2014 и 2015 годах.

Шпрыгин – один из основателей Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), которое он возглавлял на протяжении нескольких лет.

В 2016 году поднимался вопрос об исключении ВОБ из РФС из-за беспорядков во Франции перед матчем Англия – Россия на Евро-2016.