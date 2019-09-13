Детский омбудсмен высказалась о конфликте из-за прически ученика

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала конфликт, произошедший в одной из школ Красноярского края, где четверокласснику запретили посещать занятия из-за его прически. Омбудсмен полагает, что если школа хочет, чтобы ученики выглядели определенным образом, администрация учебного заведения должна прописать дресс-код.

«К сожалению, это не первая история, когда прическа или другие элементы внешнего вида вызывают возмущение администрации образовательного учреждения. В чем главный успех решения этого вопроса, а также последующих? В последовательной позиции администрации школы. Если требования к внешнему виду важны для школы, то они должны быть прописаны, с ними должны быть ознакомлены родители, дети, администрация школы, чтобы не было субъективного подхода... Требования, если они есть и вырабатываются школьным сообществом, должны быть приняты и информация об этих требованиях должна быть у каждого члена коллектива», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Кузнецова отметила, что если требования к внешнему виду отсутствуют, то никаких последствий для ребенка быть не должно.

Ранее в Сосновоборске администрация школы попыталась запретить ученику посещать занятия из-за его прически, мальчику предложили перейти на домашнее обучение. Подобные запреты со стороны школьного руководства в министерстве просвещения сочли недопустимыми. Позже в школе объяснили, что на прическу четвероклассника пожаловались родители других детей.

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