Литва закупит крупную партию российского СПГ

Литва впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа, пишут СМИ. По их информации, партия СПГ с проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа была перегружена во французском Монтуаре на судно Stena Clean Sky и теперь направляется в Клайпеду.

По информации источников «Коммерсанта», продавцом выступила французская Total, а покупателем – литовская энергетическая госкомпания Lietuvos energijos tiekimas (с 9 сентября переименована в Ignitis). Уточняется, что груз, вероятнее всего, предназначен литовскому производителю минеральных удобрений Achema.

В этом году Литва нарастила закупки СПГ на 70% в период с января по август, причем значимую роль начал играть российский СПГ. Поставки осуществлялись через трейдеров небольшими танкерами со среднетоннажного проекта НОВАТЭКа в Высоцке. До сих пор Литва не получала крупнотоннажные грузы российского СПГ.

Опрошенные газетой эксперты отмечают, что сделки с перегрузкой СПГ и многими перепродажами изначального груза стали новой реальностью рынка. Кроме того, такие сделки свидетельствуют о растущей роли российского СПГ в снабжении Европы, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что главными конкурентами Газпрома на европейском рынке по итогам первого полугодия стали поставщики сжиженного газа и в первую очередь НОВАТЭК. Российская компания на 9,5 млрд кубометров нарастила поставки СПГ в Европу, опередив как американских, так и катарских производителей.