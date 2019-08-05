Газпром и НОВАТЭК назвали главными конкурентами в Европе

Главными конкурентами Газпрома на европейском рынке по итогам первого полугодия стали поставщики сжиженного газа и в первую очередь НОВАТЭК. Российская компания на 9,5 млрд кубометров нарастила поставки СПГ в Европу, опередив как американских, так и катарских производителей, пишут СМИ.

В первом полугодии поставки сжиженного газа в Европу почти удвоились и составили 61,1 млрд кубометров. Именно СПГ стал основным конкурентом Газпрома на европейском рынке. Поставки традиционных игроков в основном снижались. Так, Европа сократила на 21% закупки алжирского газа.

На место традиционных конкурентов Газпрома пришли новые, главным из которых стал крупнейший российский частный производитель газа НОВАТЭК, пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, поставки российского СПГ с проектов «Ямал СПГ» и «Криогаз-Высоцк» в первом полугодии выросли на 9,5 млрд кубометров – это самый большой прирост среди всех поставщиков на европейский рынок. На втором месте американские поставщики СПГ (рост на 7,1 млрд кубометров). Традиционный лидер СПГ-рынка Катар увеличил поставки на 5 млрд кубометров.

Между тем Газпром снизил продажи в дальнее зарубежье на 5%, до 96,2 млрд кубометров. По данным издания, почти все падение показателей пришлось на турецкий рынок (снижение на 4,6 млрд кубометров, или 36%), а поставки в ЕС снизились только на 0,4%, до 88,5 млрд кубометров.

Ранее в Газпроме сообщали, что европейские партнеры запросили на следующие 10 лет такие объемы поставок газа, что они уже превышают возможности существующей инфраструктуры компании.