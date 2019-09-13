Noize MC сочинил пасквиль на Шнурова

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) в стихах высмеял лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Instagram.

«Аккорд четвертый на гитаре// Рукой не в силах отыскать,// В притворном скачете угаре,// Вздымая вихри из песка», – высмеивает Шнурова музыкант.

По словам Алексеева, приемы Шнурова «несвежи», как и все его «словоблудие».

В то же время Noize MC сравнивает лидера «Ленинграда» с творцом, который «всегда бунтарь в душе» и «занят лишь глубинной сутью».

«Все это точно не про Вас// И Ваш бездарный перформанс,// Что в плане духа сделан грязной левой пяткой// Так пусть дуэль рассудит нас», – отмечает рэпер.

Ролик был опубликован в преддверии музыкального поединка между ним и Шнуровым Red Bull SoundClash за «титул благороднейшего поэта современности», намеченного на 23 ноября.

Ранее прокуратура проверяла песню Noize MC и певицы Монеточки «Чайлдфри», в которой звучат слова: «Послушай мой совет в формате мр3: Не жди, пока состаришься, скорей умри». По мнению адвоката Сергея Афанасьева, который подал заявление в правоохранительные органы, данная композиция может спровоцировать несовершеннолетних на самоубийство.

Затем на фоне скандала с «Нашествием» в 2018 году Монеточка и Noize MC выпустили песню о «людях с автоматами», которые «хотят добра» и «хранят мой мир», пока «злобные агрессоры хотят войны, у границ наших сил тайком собрав»