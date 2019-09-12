Минобороны назвало бездоказательными слова Столтенберга о российских ракетах

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о размещении Россией ракет в Европе в нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности бездоказательны, заявили в российском Минобороны.

Об этом сообщает ТАСС.

Минобороны отмечает, что в отличие от США Россия не имеет на вооружении ракет, запрещенных ДРСМД, передает РИА «Новости».

«Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности», – заявили в Минобороны.

Также подчеркивается, что Россия не планирует развертывать такие ракеты в Европе или других регионах мира, «пока там не появится подобное оружие американского производства».

«В сложившейся ситуации вместо различного рода инсинуаций на тему Договора, который был разрушен США, рассчитываем услышать от западных партнеров заверения о неприемлемости развертывания на их территории американских ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, к разработке которых уже приступила американская сторона», – говорится в заявлении.

Ранее Столтенберг заявил, что в прекращении действия ДРСМД виновата Москва, а альянс теперь «вынужден адаптироваться» и выстраивать скоординированную защиту от российских ракет

Отметим, что страны НАТО сразу поддержали решение США о выходе из Договора. В заявлении по этому поводу говорилось, что всю ответственность за распад договора в альянсе возлагают на Москву, которая якобы создала запрещенную ДРСМД ракету 9М729.