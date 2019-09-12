Иностранцам запретили усыновлять детей в Кении

Власти Кении ввели запрет, согласно которому иностранцы не смогут усыновлять местных детей, сообщает издание Daily Nation.

Правительство страны поручило министерству труда и социальной защиты сформулировать новый документ для регулирования процедуры усыновления кенийских детей гражданами других стран, сообщает РИА «Новости».

По мнению властей, в существующем законодательстве имеются лазейки, это подтверждается частыми судебными разбирательствами.



Поводом к принятию запрета стал случай с усыновлением кенийского ребенка американской парой. Тогда детективы из управления по уголовным расследованиям штурмом взяли дом американцев и изъяли ребенка. По словам правоохранительных органов, ребенка бросили во младенчестве, предположительно, вместе с его близнецом. Ребенок был передан семье. В августе 2015 года три пары из Швеции и Дании пытались вывезти из страны троих кенийских детей, позже выяснилось, что детей никто не бросал, у них были семьи.

В России в июле рассматривался законопроект о создании федерального реестра недобросовестных усыновителей.