В МИД историю со Смоленковым сочли поводом для нагнетания недоверия

Ситуация с якобы работавшим на ЦРУ Олегом Смоленковым является еще одним поводом для нагнетания недоверия со стороны США в отношениях России, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Это очередная попытка использовать «российский материал» и «российский повод», чтобы нагнетать недоверие к нам в США», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что смешным выглядит ситуация, когда не заслуживающий внимания эпизод «привязывался к каким-то графикам, календарям».

«Мелькали какие-то рассуждения о возможной привязке к так называемому российскому вмешательству в американские избирательные процессы. Это все сугубо спекуляции на пустом месте. Будут еще, наверное, какие-то ситуации по мере приближения к американским выборам, где опять будут искать российские следы, какие-то непонятные российские вовлеченности или нашу причастность к чему-то», – сказал Рябков.

По его словам, причастность России может существовать только в одном аспекте: «необходимости положить конец этому разрушению основы отношений и важности все-таки взять паузу, а американским искателям сенсаций слегка успокоится и переключиться на что-то другое».

Подобные заявления Вашингтона, по мнению Рябкова, уже нельзя назвать сенсацией, так как из месяца в месяц «прокручивается одна и та же шарманка».

«Это уже всем надоело – эти «российские следы» разных неведомых зверей, непонятно, зачем это делается. Мы будем работать на стабилизацию [отношений], независимо от кадрового состава администрации США, независимо от того, чем закончатся выборы будущего года. Ни в какие выборные процессы мы никогда не вмешивались. У нас и в мыслях нет ничего такого. Странно, что американцы не могут это понять», – сказал он.

Напомним, накануне американские СМИ сообщили, что в 2017 году из России якобы был «эвакуирован» шпион, работавший на Вашингтон. Это было связано якобы с тем, что ЦРУ опасалось, что его может выдать президент Дональд Трамп.

В Кремле подтвердили, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации. Однако выяснилось, что его уволили внутренним распоряжением, информация о его доступе к данным спецслужб опровергнута.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о «шпионской истории» вокруг Смоленкова.