Латвия усомнилась в возобновлении поставок шпрот в Россию

Латвийские производители шпрот могут не вернуться на российский рынок даже при полной отмене запрета поставок, заявил посол страны в Москве Марис Риекстиньш.

Риекстиньш заявил, что после введения запрета на поставки в Россию в июне 2015 года некоторые мелкие предприятия прекратили выпускать шпроты, а остальные переориентировались на другие рынки, передает «Интерфакс».

Потому «то, что Россия нам позволила сейчас опять экспортировать свою продукцию, – хорошо, но если что-то и будем туда отправлять, то уже по принципу дополнительной возможности».

Массового возвращения производителей в Россию посол не ожидает. По его мнению, бизнес считает, что «в конкретном секторе риски для экспорта достаточно высоки, чтобы они опять сюда приходили».

Дипломат напомнил, что Россия запретила продавать латвийские шпроты из-за претензий к качеству продукта.

«Мы, конечно, с этим не согласны. Мы считаем, что этот шаг был сделан для того, чтобы помочь местным предпринимателям, которые желали развивать свои мощности в этом секторе, в этой нише. Что угодно можно поставить под вопрос, но только не вопросы, которые касаются стандартов и качества пищевых продуктов в Евросоюзе», – заявил Риекстиньш.

По его словам, до введения запрета в общем объеме экспорта Латвии в Россию продовольственные товары занимали 40%, на шпроты в «продуктовой корзине» приходилось менее 10%.

Напомним, запрет для рыбных консервов из Латвии и Эстонии ввели в июне 2015 года. Сообщалось, что в шпротах нашли вредные вещества, в том числе бензопирен.

После проверок предприятий российские чиновники разрешили возобновить экспорт в Россию латвийской SIA Karavela и эстонской DGM Shipping AS.

Ранее Риекстиньш пожаловался, что в соцсетях его страну воспринимают только как источник шпрот и бальзама.

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