Посол Латвии в России пожаловался на стереотип о шпротах

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался, что в соцсетях его страну воспринимают только как источник шпрот и бальзама, однако это не так.

«Многих это удивит, в социальных сетях нередко приходится читать высокомерные мнения: «Ну, что может быть в Латвии – шпроты да бальзам». Но мы бы физически не смогли экспортировать шпроты на три млрд евро: в Балтийском море нет столько рыбы. Мы экспортируем очень много разных продуктов», – отметил Риекстиньш в интервью журналу «Открытый город».

По словам дипломата, Латвия экспортирует в Россию шоколад, детское питание, лекарства, алкоголь, текстиль и химию. Он добавил, что товарооборот между странами в 2018 году достиг почти трех млрд евро.

Также Риекстиньш отметил, что видел на московских прилавках шпроты рязанского производства с надписью Lielas sprotes. Он выразил мнение, что это очевидный пример российских мер защиты внутреннего рынка, связанных с запретом на ввоз латвийских шпрот.

Посол напомнил, что в 2017 году одной из латвийских компаний отменили запрет на ввоз рыбных консервов в Россию. По словам посла, предприятие уже переориентировалось на другие рынки и теперь не рассчитывает на возвращение на российский рынок.

С 2015 года Россия запретила ввоз шпрот из Польши, Латвии. Также в Россельхознадзоре сообщали, что Россия вводит запрет на импорт рыбной продукции из Латвии и Эстонии. В декабре 2017 года два прибалтийских предприятия получили разрешение на возобновление поставок.