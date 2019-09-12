Президент Владимир Путин прибыл в Дагестан в 20-ю годовщину отражения нападения боевиков на республику, его самолет приземлился в аэропорту Махачкалы.

Из аэропорта Махачкалы Путин отправится в Ботлих, где возложит венок к памятнику и пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999 года, передает РИА «Новости».

В эти дни здесь отмечется годовщина событий 20-летней давности – вторжение в республику банд террористов со стороны Чечни и их разгрома. Целью террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба декларировалось «освобождение» мусульман.

По данным ФСБ, в результате нападения погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских лиц.

За нападение на Дагестан были осуждены более 70 человек. Семеро, в том числе Басаев и Хаттаб, были уничтожены.

Участники боевых действий часто вспоминают историю с приездом Владимира Путина в Ботлихский район после назначения его и. о. премьера: тогда он в солдатской палатке во время встречи с командирами и ополченцами произнес тост, но не стал пить, а отставил стопку, пообещав выпить ее после разрешения конфликта.

Ополченцы говорят, что помнят то обещание и ждут возможности поднять бокал с президентом России.

Напомним, в июне в ходе прямой линии Владимир Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с боевиками на Северном Кавказе.