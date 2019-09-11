МГУ вошел в топ-200 университетов мира в рейтинге THE

Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-200 мировых университетов рейтинга Times Higher Education (THE) и стал лучшим российским вузом.

«Британское издание Times Higher Education представило результаты ведущего рейтинга мировых университетов Times Higher Education – Times Higher Education World University Rankings (THE). В публикуемую часть рейтинга этого года вошло более 1300 университетов из 92 стран... На первом месте находится МГУ им. М.В. Ломоносова (189-я позиция), поднявшийся на 10 позиций по сравнению с прошлым годом», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы Проекта 5-100.

Также в рейтинг вошли российские вузы МФТИ (позиция 201-250) и НИУ ВШЭ (позиция 251-300).

Всего в рейтинге Россию представляют 39 университетов, пять из которых попали в него в первый раз. При этом тройка лидирующих российских вузов не меняется уже 2 года.



Рейтинг мировых университетов Times Higher Education учитывает 13 индикаторов эффективности работы вузов, в рейтинг входят учебные заведения, активно проводящие исследования, по всем их направлениям деятельности.

Ранее МГУ вошел в сотню лучших вузов мира по данным Шанхайского рейтинга ARWU.