Выпущена новая версия «Монополии», где женщины зарабатывают больше мужчин

Американская компания Hasbro выпустила новую версию знаменитой игры «Монополия», в которой женщины будут получать больше денег, чем мужчин, сообщает телеканал CBS News.

Игра под названием «Ms. Monopoly» («Мисс Монополия») поступила в продажу в США во вторник. В начале игры у женщин будет по 1,9 тыс. игровых долларов, у мужчин – 1,5 тыс. долларов. Пройдя круг по игровому полю, женщины получат 240 долларов, мужчины – 200 долларов, передает «Интерфакс».

Также добавлен персонаж «Мисс Монополия», ее описывают как «инвестиционный гуру, обязанная сама себе своими успехами».

Новая версия игры должна обратить внимание на проблему в разрыве оплаты труда мужчин и женщин.

Ранее сообщалось, что сотрудницы компании Disney подали иск из-за неравной оплаты труда мужчинам и женщинам.