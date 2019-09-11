В Госдуме не поддержали законопроект о возвращении пива на стадионы

Законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах требует доработки, проект не набрал необходимое количество голосов на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, рассказал член комитета Дмитрий Свищев.

«Сегодня поднимался вопрос относительно пива на стадионах. Состоялось голосование, но, к сожалению, мы не набрали необходимого количества голосов, поэтому сейчас мы будем дорабатывать и еще раз вносить этот вопрос на повестку. Но основной комитет, который будет заниматься этим вопросом и принимать решение, неспортивный. Наша инициатива не была поддержана большинством депутатов. Комитет по спорту не является главным комитетом, который принимает это решение, мы – соисполнители», – сообщил Свищев РИА «Новости»

«К сожалению, нам вдолбили стереотип, что пиво на стадионах – плохо. Теперь у людей пиво – это алкоголизм, люди, валяющиеся пьяными в подворотнях, и так далее. (Футбольные) чемпионат мира и Кубок конфедераций показали положительный пример, сейчас и на Евро будет разрешена продажа пива. Пивные компании – глобальные спонсоры футбола, и от этого нам никуда не уйти», – сказал он.

Свищев подчеркнул, что если Россия хочет, чтобы футбол развивался на уровне мировых лиг, законы должны соответствовать мировому футболу.

«Тут нельзя быть «немножко беременной». Необходимо во всех нюансах смотреть, как развивается футбол в мире. Тут важна и поддержка болельщиков: надо показать, что не надо делать из них каких-то демонов, которые напиваются пивом и валяются потом. Это не так. Практика мировая и чемпионата мира показала, что это заблуждение», – уточнил депутат.

Напомним, законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей поддержал Минфин, глава Минспорта и новый президент РФС.