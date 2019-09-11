Биотуалет с человеком внутри сожгли в Калининграде

На стройплощадке в Калининграде неизвестные сожгли биотуалет, внутри которого находился человек. Личность погибшего устанавливается.

Обстановка на месте трагедии говорит о том, что смерть человека была насильственной, об этом РИА «Новости» рассказала старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Наталья Гацко.

На месте инцидента работают следователи и экспреты-криминалисты. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

10 сентября заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин совершил акт самосожжения у входа здание госсовета Удмуртии. Позже мужчина умер в больнице.