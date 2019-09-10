Поджегший себя в Удмуртии ученый умер в больнице

Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, который устроил акцию самосожжения у здания парламента республики в Ижевске, скончался в больнице.

«Пациент скончался от полученных ожогов, не приходя в сознание», – сообщили в учреждении, передает РИА «Новости».

Во вторник в региональном СК сообщили, что мужчина поджег себя у входа в здание госсовета Удмуртии, он госпитализирован с сильными ожогами, ведется проверка.

Позднее оказалось, что совершивший попытку самосожжения мужчина ранее работал ректором Института человека при Удмуртском государственном университете (УдГУ).

Глава Ассоциации финно-угорских народов РФ Петр Тултаев комментировал газете ВЗГЛЯД эту ситуацию.