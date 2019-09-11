Москвичам обещали погоду без осадков

Москвичей ожидает теплая погода без осадков, сообщают синоптики.

Днем в Москве ожидается 23–25 градусов тепла, в Подмосковье воздух прогреется до 26 градусов, передает ТАСС.

Ночью в столице от 11 до 13 градусов (в центре города 14–16 градусов), по области термометры покажут 8–13 градусов тепла.

Желтый уровень опасности будет действовать в регионе до 23.00 среды.

Теплый южный ветер не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.