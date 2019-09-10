Ведущие партии Болгарии поспорили о деле против главы «Русофилов»

Оппозиционная Болгарская социалистическая партия и правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» высказались по поводу обвинений в адрес главы Национального движения «Русофилы» Николая Малинова, которого прокуратура посчитала шпионом.

Лидер БСП Корнелия Нинова обвинила главу правительства страны Бойко Борисова, который возглавляет ГЕРБ, в том, что он ради сохранения власти «готов на все», но «сейчас перешел границы».

По словам лидера БСП, Борисов разделил народ Болгарии «на русофилов и русофобов», причем действия премьера «натравливают» стороны друг на друга, передает ТАСС.

В БСП заявили о «грубом посягательстве на свободу слова». Подчеркивается, что призывы к «культурному сотрудничеству и экономическому сближению» с Россией не являются преступлением.

При этом депутат Тома Биков от имени ГЕРБ заявил, что следует доверять спецслужбам, которые «охраняют национальные интересы». Он сказал, что «реакции некоторых политиков и партий крайне несдержанны при том, что им самим пока неизвестно, о чем речь».

Биков отметил, что расследуется деятельность «конкретных лиц, а не неправительственных организаций».

При этом посольство США в Болгарии заявило, что «поддерживает усилия по защите суверенитета от злонамеренного влияния».