Лоза пожаловался на нелегкую судьбу

Музыкант Юрий Лоза признался, что из-за его высказываний в СМИ с ним не разговаривает «половина эстрады». При этом свои заявления он называет «вырванными из контекста фразами», обвиняя во всем недобросовестных журналистов.

«Давайте сразу: я этих заявлений не делал, «эти заявления» – просто выдранные из контекста фразы», – сказал он в интервью «Вечерней Москве».

Он рассказал о записи эфира с ним на одном из телеканалов, где у него спросили, кто является смиволом эпохи в России. Лоза назвал Гагарина, однако заметил, что его нельзя сравнивать с нынешними космонавтами, так как они играют в космосе в бадминтон, а он – просто лежал.

«Из всей передачи остается фраза «Гагарин в ракете ничего не делал, он просто лежал». Они бегут с этим к Леонову, тот кричит: сволочь, он оскорбил моего друга, подонок, гад», – пожаловался Лоза.

Он подчеркнул, что назвал Гагарина «самым великим деятелем Российской империи 20 века», но получилось, что «обидел».

«Вот так делаются все эти мемы», – заявил Лоза.

Также он пожаловался на то, что не был признан ни как автор, ни как гитарист, ни как певец.

«Плот» – единственная русская песня, которую американцы поют на английском языке. Но и как композитор я не попал в список – то есть меня нет, просто не существует. Меня проще не замечать. Очень просто. Я давно уже вывел формулу идеального руководства медиасистемой. Она выглядит так: расплоди бездарности, и на их фоне твоя посредственность покажется талантом», – заявил Лоза.

Он также утверждает, что с ним «не разговаривает половина эстрады».

«Приехал к Диане Арбениной домой, говорю: я хочу одно твое произведение в свою книгу поместить для примера целиком. Она спрашивает: что ты будешь говорить про это произведение? Я отвечаю: ты же его написала, ты же его опубликовала в своих сборниках, значит, ты в нем уверена. И тебя интересует, что я о нем скажу? Арбенина говорит: ну, в общем-то, наверное. Я говорю: ну ты же выше по статусу, что тебе критика какого-то Лозы, ты, такая понятная, сидишь в жюри, всех учишь жизни... Она: ну ладно. Так вот я ей потом отправил свою книжку, так она мне руки не подает: все, Лоза сволочь, гад. А я просто высказал свое мнение о ее стихотворении», – рассказал Лоза.

Музыкант известен своими резкими заявлениями на совершенно разные темы. Так, он критиковал группу Metallica за исполнение песни «Группа крови», Алсу – за благотворительность, Мадонну – за выступление на «Евровидении».