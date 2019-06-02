Лоза осудил певицу Алсу за благотворительность

Музыкант Юрий Лоза заявил, что певица Алсу занимается пожертвованиями на благотворительность за чужие деньги.

По мнению Лозы, Алсу, которая разрешила своей дочери Микелле Абрамовой пожертвовать выигранный на шоу «Голос. Дети» миллион рублей в фонд имени Анжелы Вавиловой, захотела словить очки за чужой счет». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Если бы она отдала свои деньги, тогда другое дело. А тут она взяла и пожертвовала на благотворительность чужие. Очень некрасиво получается», – заявил Лоза.

В мае Первый канал аннулировал результаты финала «Голос. Дети» после того, как промежуточные итоги проверки подтвердили, что на голосование было оказано внешнее воздействие. Потом победителями были объявлены все финалисты.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.

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