Кремль прокомментировал сроки нового обмена пленными с Украиной

В Кремле считают, что говорить о сроках следующего обмена с Украиной рано, но понимают, что на него надо выходить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать, тем более и в соответствии с минскими договоренностями. Вместе с этим, не будем забывать, что вот этому недавнему обмену предшествовала огромная подготовительная работа, весьма скрупулезная. Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена было бы преждевременно, но понимание, что на это надо выходить, имеется», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, может ли состояться еще один обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Тем временем стало известно, что вице-премьер России Дмитрий Козак участвует в переговорах с Украиной по обмену удерживаемыми лицами.

«Козак активно вовлечен в процесс переговоров по урегулированию ситуации с обменом удерживаемых лиц», – заявил представитель Козака Илья Джус, комментируя заявление уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой о возможности нового обмена до конца текущего года.

Напомним, ранее во вторник уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина хочет освобождения еще 113 заключенных, находящихся в России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД