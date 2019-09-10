РАН представила проект новой программы фундаментальных исследований

Российская академия наук внесла в правительство проект новой программы фундаментальных исследований с 2021 года, заявил глава РАН Александр Сергеев.

«Он (проект) уже в правительстве. На рассмотрении. Сейчас этот вопрос как раз обсуждается, каким образом это будет, так скажем, коррелироваться с нацпроектом «Наука», и мы сейчас ищем разные возможности наполнять этот проект различными ресурсами», – цитирует РИА «Новости» Сергеева.

По мнению главы РАН, государство тратит на фундаментальную науку очень мало – 0,15% ВВП.

Он отметил, что программа уже разработана, но для ее выполнения необходимо «больше денег пускать на фундаментальные исследования, иначе в пределах 0,15% мы выполним маленький кусочек».

«Мы говорим, почему у нас нет Нобелевской премии, почему мы не можем угнаться. Если мы так финансируем, то на что надеяться-то?» – добавил Сергеев.

По его словам, существуют разные подходы, за счет каких ресурсов финансирование можно увеличивать.

«В самое ближайшее время будем отправлять прямые обращения на все высокие уровни власти, с тем чтобы этот процент существенно повысили... Понятно, что фундаментальная наука, исследования являются заделом для всего остального. И если мы сейчас не поддержим усилия, то у нас никакого задела не будет, чтобы наши технологии могли стартовать», – заключил глава РАН.

Ранее сообщалось, что в России создается сеть научно-образовательных центров, которые станут интеграторами фундаментальных знаний, профессионального образования и реальной экономики регионов.