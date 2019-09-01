В МВД отреагировали на смерть избитого брянским полицейским подростка

В управлении МВД по Брянской области заявили об увольнении сотрудника полиции, в середине августа избившего 17-летнего подростка в поселке Локоть. Сообщение об этом появилось после того, как стало известно о смерти молодого человека в больнице.

«По результатам проведенной УМВД России по Брянской области проверки сотрудник на следующий день после инцидента был уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, он понесет наказание в соответствии с законодательством, сообщили в полиции.

«Его непосредственные руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом», – добавили в управлении.

Ранее в воскресенье стало известно, что избитый в середине августа в поселке Локоть Брянской области 17-летний подросток скончался в больнице. Травмы ему нанес замначальника отдела полиции «Брасовский» Брянской области, находившийся в нетрезвом состоянии.