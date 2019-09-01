Умер избитый пьяным брянским полицейским подросток

Избитый в середине августа в поселке Локоть Брянской области 17-летний подросток скончался в больнице. Травмы ему нанес замначальника отдела полиции «Брасовский» Брянской области, находившийся в нетрезвом состоянии, сообщают СМИ.

О смерти подростка сообщается на странице в соцсети «ВКонтакте», созданной в его поддержку, а также на его личной странице, где накануне стали появляться сообщения с соболезнованиями.

Официального подтверждения смерти пока нет.

Ранее региональное СУ СК сообщило, что 13 августа заместитель начальника отдела полиции «Брасовский» в нетрезвом виде избил подростка в кафе поселка Локоть, передает «Интерфакс».

Юноша был госпитализирован в тяжелом состоянии, против полицейского возбудили дело и уволили из УМВД.