Герой России назвал акцию оппозиции в Москве бесовщиной

«Лучше бы они пришли на Солянку, где стоит памятник жертвам Беслана, и вспомнили о тех, кто погиб 15 лет назад. Это было бы правильно понято всеми», - считает Герой России Вячеслав Бочаров, которого возмутила акция оппозиции в Москве во время 15-ой годовщины трагедии в Беслане.

«Вчера я находился в Беслане с руководством республики, где мы прошлись по теперь уже мемориалу. Прошло 15 лет с той трагедии в Беслане, унесшей жизни детей. Когда я узнал, что в это же время в Москве проходят вот такие демонстрации оппозиционного толка, то меня задела эта бесовщина. Лучше бы они пришли на Солянку, где стоит памятник жертвам Беслана, и вспомнили о тех, кто погиб 15 лет назад. Это было бы правильно понято всеми», ­- заявил газете ВЗГЛЯД ветеран спецназа, Герой России и член Общественной платы Вячеслав Бочаров.

Террористический захват школы в Беслане, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 186 детей, стал самым кровопролитным в истории России. Траурные мероприятия продлятся три дня.

То, что вчерашний митинг оппозиции был довольно малочисленным, Бочарова не удивляет. «Оппозиция выдохлась. Люди понимают, что надо готовиться детей к школе, заниматься своей жизнью, а не бегать по этим митингам. Люди поняли, что надо жить, двигаясь вперед, а не раздирать страну на части неконструктивными действиями. Тем более, что организаторы этих митингов ничего нового придумать не могут. У них нет ни новых лозунгов, ни новых требований, ничего из того, что может привлечь в их ряды. Они пытаются из последних сил заявить о себе или отработать финансовые ресурсы, которыми их снабжают», ­- считает Герой России.

При этом, полиция вчера сработала корректно, стараясь не реагировать на провокации. «Когда мы смотрим, как действует правоохранительные органы за рубежом, мы их не осуждаем. У нас в стране стараются даже такие провокационные действия исключать мягкой силой. Последняя демонстрация показала, что полиция действовала аккуратно, видя, что нет угрозы травмы и физических действий. Все должны быть законопослушными гражданами – и те, которые выходят на митинг, и те, которые защищает правопорядок», ­- говорит Бочаров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу, 31 августа, в центре Москвы прошла очередная несогласованная акция. На этот раз оппозиционеры вышли под девизом против политических репрессий. Акция стартовала возле станции метро «Чистые пруды». Протестующие шли по Бульварному кольцу в сторону Пушкинской площади.

За ходом акции наблюдали в прямом эфире блогер Илиас Меркури и радиоведущая Анна Шафран.

Митинги радикальной оппозиции ранее проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ. В рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек.

В опубликованном накануне ролике Следственного комитета России говорится о сценариях протестов в Москве и проводятся параллели между подобными акциями в последние годы.