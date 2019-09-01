США заявили об общей обеспокоенности с Польшей, Украиной и Белоруссией

США разделяют общую обеспокоенность по вопросу региональной стабильности с Польшей, Украиной и Белоруссией, заявил советник американского президента Джон Болтон.

Он заявил, что США, Польша, Украина и Белоруссия «намерены укрепить суверенитет и безопасность», передает РИА «Новости».

Болтон также заверил, что рад началу диалога с «польскими, украинскими и белорусскими партнерами в Варшаве».