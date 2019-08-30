Китай отчитал Болтона за вмешательство в дела Украины

Посол Китая на Украине Ду Вэй отреагировал на попытку советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона помешать китайско-украинскому сотрудничеству.

Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин никогда не заставлял Украину выбирать между Китаем и США, Вашингтон тоже не должен ставить Киев перед таким выбором.

Ду Вэй призвал США прекратить «нагло вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины», передает «Интерфакс».

Дипломат также ответил на обвинения со стороны Болтона, заявив, что «долговая яма» для Украины если и «выкопана», то «не китайцами».

Болтон во время визита на Украину заявлял, что Пекин делает своих иностранных партнеров зависимыми от китайских инвестиций. Американская сторона назвала это «долговой дипломатией», передает ТАСС.

Напомним, СМИ сообщали о желании Болтона сорвать покупку Китаем крупнейшего предприятия украинского авиапрома «Мотор Сич».