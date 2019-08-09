Избитый в «Крестах» заключенный опроверг информацию о бытовом конфликте

Подследственный из СИЗО новые «Кресты» рассказал свою версию конфликта, в ходе которого его избили сокамерники, а видеозапись избиения попала в Сеть, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.

Заключенный побеседовал с омбудсменом Александром Шишловым и сообщил ему свою версию случившегося, которая не указывает на бытовой конфликт, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.

Новые сведения будут проверены, а результаты проверки переданы в правоохранительные органы. Кроме того, подследственный также попросил омбудсмена о помощи. На данный момент мужчина содержится в отделении судебно-психиатрической экспертизы городской психиатрической больницы №6.

Ранее в «Крестах» была организована проверка после публикации в Сети ролика с избиением заключенного СИЗО. По словам замдиректора ФСИН в ходе проверки не было подтверждено, что кто-то выбивал показания или же вымогал деньги у заключенного.