Трамп отказался от девальвации доллара

Девальвации американского доллара из-за усиливающегося торгового и валютного противостояния с Китаем не будет, заявил президент США Дональд Трамп.

«Нет, нам не потребуется этого делать. У нас самая надежная валюта в мире. Мы располагаем стандартом для всего мира», – ответил Трамп на вопрос журналистов о планах по девальвации американской валюты, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

При этом американский лидер отметил, что в случае снижения базовой ставки Федеральной резервной системой (центробанк) США, автоматически произойдет снижение доллара.

8 августа в Китае впервые с 21 апреля 2008 года опустился курс национальной валюты ниже отметки в 7 юаней за доллар. Отмечалось, что девальвация юаня к американской валюте длилась прочти неделю.