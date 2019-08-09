В Курской области остановлено строительство свинокомплексов «Мираторга»

Строительство свинокомплексов «Мираторга» в Курской области было остановлено, оно проводилось без разрешительной документации, сообщил врио губернатора Роман Старовойт.

Роман Старовойт в на своей странице во «ВКонтакте» подробно рассказал о состоянии дел на каждой строительной площадке в Фатежском и Поныровском районах области.

Что касается площадки вблизи населенного пункта Верхний Любаж, то «по итогам замечаний, вынесенных на собрании сельских депутатов, проект свинокомплекса будет дорабатываться в части снижения воздействия на окружающую среду: все накопители стоков должны быть накрыты пленкой, а сами стоки проходить предварительную сепарацию», сообщил Старовойт.

Собрание депутатов Фатежского района по рассмотрению этих изменений проекта строительства свинокомплекса состоится после 26 августа.

Относительно площадке вблизи Станового врио губернатора отметил, что заявление о внесении изменений в генплан и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) было направлено компанией «Мираторг» в марте текущего года. «Однако параллельно с внесением в генплан поселения площадки свинокомплекса, администрация Поныровского района выделила на карте территории особо охраняемую зону «Урочище «Большой курган» и истоки реки Свапы», – указал Старовойт, отметив, что для выделения этой охраняемой зоны требуется сводное заключение от администрации Курской области.



«Курская область уважает компании, инвестирующие в регион, однако развития не будет без строгого соблюдения закона», – подытожил врио губернатора.