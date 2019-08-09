Украина подготовила отряд полицейских к «деоккупации» Донбасса

Порядка 800 украинских полицейских прошли спецподготовку для участия в «возобновлении государственного суверенитета» на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, об этом сообщила Национальная полиция Украины.

«По специально разработанной учебной программе подготовлены почти 800 полицейских, которые будут задействованы для восстановления государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

Тренировки проходили с участием спасательной и пограничной служб Украины. Полицейские «выучили международные практики миротворческих миссий», уточнило ведомство.

«Тщательно изучается ситуация на временно оккупированной территории: социально-экономическая ситуация, настроения людей, возможность возвращения бизнеса», – пояснили в Нацполиции.

Кроме того, ведомство просчитало силы и средства, необходимые для службы «на деоккупированных территориях» в первый год после освобождения и необходимое оснащение правоохранителей.

«В деоккупированных районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции. Главной задачей полицейских станет обеспечение безопасности граждан и публичного порядка», – заключили в ведомстве.

Ранее в пятницу Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный заявил, что необходимо приостановить выполнение Минских договоренностей.

По его словам, для давления на республики Донбасса необходимо использовать боевые, военные, экономические и гуманитарные инструменты.