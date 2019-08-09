Москвичи разочаровались из-за недостаточно мощного урагана

Жители Москвы публикуют в социальных сетях комментарии по поводу установившейся в столице непогоды. После предупреждений о надвигающемся урагане с порывами до 25 метров в секунду дождь и ветер показались им недостаточно мощными.

«А где ураган? Почему я проснулся, и меня не сдуло?» – сетует пользователь с ником тропический пирожок.

«Извините. А где ураган?????» – возмущается Evseeva Anastasia.

«Просто сильный ветер. Ничего сверх того. И немного дождика», – пишет Alexandre Alenin.

«Объявленный ураган – не ураган. Настоящий ураган всегда бывает внезапно», – пишет gelsasveta.

«Ждешь ураган. Собираешь вещи в страну Оз. А потом выясняется, что тебя *** (обманули)», – отмечает Юля.

«Вот ведь, как земная твердь хитро устроена: ураган в Москве, а затопило Одессу», – пишет Алексей Герман.

«Если бежать быстро, в ушах засвистит. Вот и ураган», – иронизирует Andrey Chakryan.

«Как похорошела Москва при Сергее Семеновиче Собянине. Даже обещанный ураган смогли слить до уровня легкого дождика с ветром», – пишет пользователь Svetlyi.

Напомним, десятки деревьев оказались повалены в Москве 8 августа из-за сильного ветра, повреждены три автомобиля. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду.