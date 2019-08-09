Авиакомплекс «Кинжал» впервые задействуют на «Авиадартсе»

ВКС России впервые используют авиакомплекс «Кинжал» в ходе конкурса «Авиадартс» на Армейских международных играх, сообщили в пресс-центре мероприятия.

«В ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», который пройдет 10 августа на полигоне Дубровичи в рамках международного конкурса «Авиадартс-2019», впервые будет задействован авиационный комплекс «Кинжал». Самолеты МиГ-31К во взаимодействии с истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ обеспечат прикрытие действий штурмовой авиации при уничтожении батареи зенитных ракетных комплексов условного противника», – передает ТАСС сообщение пресс-центра.

Там рассказали также, что в тактических эпизодах на «Авиамиксе» самолеты Су-57 впервые обеспечат истребительное прикрытие бомбометания экипажей Ту-22М3 и Су-34. Кроме того, в полетах будут задействованы истребители Су-35С, Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, вертолеты Ми-28Н, Ка-52 и многие другие типы авиационной техники ВКС.

Всего в «Авиамиксе» будут задействованы 50 экипажей оперативно-тактической, армейской, дальней и военно-транспортной авиации, включая пилотажные группы «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России», «Беркуты».

В конкурсе «Авиадартс» в этом году участвуют команды Китая, Белоруссии, Казахстана и России.



Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие команды 37 государств общей численностью более 5 тысяч человек. Программа соревнований включает 32 конкурса, которые проходят на 21 полигоне десяти стран.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин предложил рассмотреть практические испытания лазерного оружия «Пересвет» и гиперзвуковой установки «Кинжал», подчеркнув, что «именно такие виды оружия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота».

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