Брод назвал конкурентными выборы в России

Выборы в России можно назвать конкурентными, выросло и количество претендентов, и количество зарегистрированных кандидатов от большего числа партий, считает член СПЧ, сопредседатель Ассоциации по защите избирательных прав граждан «Гражданский контроль» Александр Брод.

«По итогам мониторинга отмечу, что в текущую избирательную кампанию выдвинулось большее число кандидатов по сравнению с прошлогодними выборами. Считаю, что выборы конкурентные: в избирательной кампании участвуют представители разных партий. Зарегистрированы кандидаты от «Яблока», «Партии Роста», «Коммунистов России», «Партия пенсионеров за социальную справедливость», в одном из регионов прошли этап регистрации «Зеленые», – приводит его слова «Выбор народа».

Он указал также на необходимость реформирования муниципального фильтра.

«Но региональные законодатели не прислушались к посылу председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, не использовали время до начала избирательной кампании для изменения законодательства, поэтому все работали в тех условиях, которые были заданы ранее», – сказал Брод.

Он отметил, что те, кто тщательно собирал подписи и ответственно подходил к подготовке документов, обеспечивая себя грамотными юристами, были зарегистрированы без всяких проблем.

«У таких кандидатов острых проблемных моментов, связанных с регистрацией, не наблюдается», – заметил Брод.

Член СПЧ добавил, что выборы демократичны.

«Они проходят с использованием технических средств: используются КОИБы и видеонаблюдение, применяется программа «Мобильный избиратель», в Москве будет опробовано электронное голосование. Также текущая избирательная кампания будет проходить при использовании механизмов общественного контроля: в каждом регионе Общественные палаты готовят общественных наблюдателей, будут развернуты общественные штабы, постоянно ведется мониторинг выборов. Участвуют в приеме обращений и консультаций Уполномоченные по правам человека. Так что, надеюсь, выборы будут максимально открытыми и прозрачными. Не думаю, что будет какая-то сверх-высокая явка. Никто не собирается ее искусственно нагонять: нет никаких нормативов и давления», – сказал Брод.

Он напомнил, что в Санкт-Петербурге проблемы были только в самом начале кампании, а сейчас проблемы постепенно рассасываются.

«Там горизбирком отменяет отказы в регистрации. Кандидаты включаются в кампанию. На сегодня там зарегистрировано «яблочников» в три раза больше по сравнению с 2014 годом. У «Партии Роста» на прошлых выборах не было зарегистрировано ни одного кандидата, а сейчас у них зарегистрированные кандидаты есть. Работа по ИКМО нормализована. На ранней стадии были проблемы, была закрытость. Не вовремя начинали работать, не принимали документы, даже не пускали представителей ЦИК и горизбиркома. Но совместными усилиями удалось эту ситуацию разрешить», – завил член СПЧ.

Брод добавил, что по ситуации в Москве в СПЧ обращались кандидаты в Мосгордуму.

«Было письмо от Лукьяновой [Елена Лукьянова – правозащитница, член ОПРФ] с вопросом, почему ее подпись не действительна. По линии СПЧ было направлено обращение к председателю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову, он ответил, проведены проверки - подпись Лукьяновой была признана действительной. Также члены постоянной комиссии по избирательным правам СПЧ на базе Московской хельсинской группы встретились с группой незарегистрированных кандидатов и обсудили с ними острые вопросы. Вчера (6 августа) наблюдал за деятельностью рабочей группы по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов: все было достаточно прозрачно и убедительно. Сегодня ЦИК выносит постановление, все отказы в регистрации кандидатам убедительно обоснованы», – сказал Брод.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 – от ЛДПР, 44 – от КПРФ и 40 – от «Справедливой России». Также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и «Партии Роста».