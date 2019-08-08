Опубликовано видео переговоров о сдаче Атамбаева

В Сети появилось видео переговоров экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с замминистра внутренних дел страны Курсана Асанова о сдаче бывшего киргизского лидера властям.

Несколько видео – со стороны Асанова и из бункера Атамбаева – публикует портал «АКИpress».

Разговор велся также с соратницей Атамбаева Кундуз Жолдубаевой.

Асанов на видео просит сдать оружие и поехать с ним.

«Сдай оружие, оружие можешь отдавать. Никто не зайдет из ребят, я всех вывел. Оружие надо взять, все остальное будет в правовом поле. Сейчас в первую машину сядет Алмаз Шаршенович, во вторую Фарид Ниязов и Кундуз сядут, потом я сяду. Открывай давай дверь, давай я сначала осмотрю. Я дал свое генеральское слово – никто не зайдет», – говорит Асанов.

Атамбаев, в свою очередь, просит не трогать его соратников. Асанов дает свое слово и указывает, что работает на своей должности девять лет.

«Алмаз, ты знаешь, я всегда держу свое слово до конца», – сказал Асанов.

Также опубликовано видео встречи Атамбаева и Асанова.

Напомним, Атамбаева задержали в четверг после повторной операции правоохранительных органов. В среду попытка задержания провалилась.

Экс-президент Киргизии доставлен для допроса в Бишкек. Он будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления.

В то же время в Бишкек направились около 1 тыс. его сторонников, которые ранее пытались воспрепятствовать его задержанию.

Также в Киргизию прибыл премьер России Дмитрий Медведев.