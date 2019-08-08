На подконтрольной Киеву территории в Донбассе прогремела серия взрывов

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о серии взрывов на подконтрольной Киеву территории в районе населенного пункта Новомихайловка недалеко от линии соприкосновения.

«Наши наблюдатели на передовой на донецком направлении в настоящее время фиксируют частые разрывы на подконтрольной Украине территории в районе населенного пункта Новомихайловка», – заявили в Народной милиции самопровозглашенной ДНР, сообщает РИА «Новости».

В течение часа были слышны 15 взрывов, в район происшествия направились автомобили медпомощи.



«По имеющимся у нас данным, в этом районе у оккупантов находился полевой склад одного из батальонов 24-й бригады. Мы не исключаем, что взрывы происходят именно на нем. Взрывы происходят на расстоянии более 3,5 километра от линии соприкосновения в лесном массиве. Предупреждая попытки украинских пропагандистов, сообщаем, что подразделения Народной милиции строго придерживаются объявленного перемирия, огонь не открывают», – сообщили в Народной милиции ДНР.

Ранее Министерство обороны Украины заявило о гибели четырех украинских силовиков в Донбассе якобы в результате обстрелов со стороны ополченцев.