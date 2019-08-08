СК сообщил об аресте более 100 связанных с ФБК счетов

Банки получили судебные постановления об аресте счетов ФБК и «Защиты прав граждан», а также более 100 счетов физических и юрлиц, сообщили в пресс-службе СК России.

СК подчеркивает, что следователи продолжают расследование дела из-за финансовых операций с деньгами, приобретенными преступным путем, за счет которых осуществлялось финансирование ФБК, передает РИА «Новости».

«Судебные постановления о наложении ареста на счета некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» и «Защита прав граждан», а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации. Движение денежных средств по всем счетам заблокировано», – говорится в сообщении СКР.

В СК отметили, что ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией вызван в Следственный комитет для допроса по уголовному делу об отмывании денег.

«В рамках уголовного дела проводятся обыски, в том числе по месту жительства ряда сотрудников ФБК, в офисе самой организации и иных местах. В ходе обысков изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования», – добавили в СК.

Ранее пресс-секретарь ФБК и Навального Кира Ярмыш сообщила, что счета ФБК и штабов блогера Алексея Навального заблокированы.

Также СМИ сообщили, что обыски у сотрудников ФБК Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади проводятся в связи с делом о легализации средств.